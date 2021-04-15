Первая в России женатая пара трансгендеров снова сошлась после разрыва

Первая в России женатая пара трансгендеров Эрика и Виктор Аскаровы снова сошлась после разрыва. Об этом стало известно из ролика, который Эрика записала для YouTube-канала их пары.

В видео она рассказала о том, что помогло ей пережить разрыв и как им с Виктором удалось восстановить отношения. «Наши отношения стали лучше после того, как Витя вернулся. Мы это так называем — "Витя вернулся". Если проанализировать, то любое событие — это результат действия обоих людей в отношениях», — заключила Эрика.

В соцсетях пары снова стали появляться совместные фото. «Мы уже знаем оба, что не так страшно ссориться и можно в любой момент уйти и жизнь не закончится», — написала Эрика под одним из снимков в своем Instagram-аккаунте. «Будьте вместе всегда! Вы такая классная пара! В семье всякое бывает, главное ЛЮБОВЬ», — написала в комментарии к посту Эрики подписчица.

О разрыве Эрики и Виктора стало известно в конце февраля. Эрика заподозрила своего мужа в измене, когда у него появился друг-гей, который платил за него в кафе и катал на машине. Виктор, в свою очередь ответил на обвинения Эрики, назвав ее слова ножом в спину. Он объявил девушке «информационную войну» и намекнул, что у него, в отличие от нее, есть доказательства измены.