Российский врач назвал причины ночных кошмаров

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев назвал причины, из-за которых люди могут видеть во сне ночные кошмары. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

По словам врача, наиболее распространенной причиной страшных снов является переедание, поскольку пищеварительная система вместо отдыха вынуждена работать. «Это стимулирует импульсы, поступающие в кору головного мозга, что в целом повышает его активность», — объяснил Лунев. Он посоветовал не есть за три-четыре часа до сна, особенно тяжелую пищу.

Также на возникновение кошмаров может влиять храп, поскольку из-за недостатка воздуха организм испытывает стресс, мозговая активность повышается, нарушается чередование фаз сна. Ночному отдыху может мешать так называемый синдром беспокойных ног, который проявляется в болезненных ощущениях, ползании мурашек, стабильном желании подвигать ногами. В этом случае врач рекомендует обратиться к неврологу.

Также причинами ночных кошмаров могут быть такие заболевания, как язва желудка, и употребление ряда лекарств: антидепрессантов, средств от артериальной гипертензии, бета-блокаторов. В таких случаях нужно скорректировать терапию или заменить препарат.

Самой частой и популярной причиной ночных кошмаров Лунев назвал стресс. Перед сном нужно полностью успокоиться и снять весь груз прошедшего дня. Лучше вcего в этом может помочь йога, отметил специалист.

Ранее президент Российского общества сомнологов, профессор Роман Бузунов назвал несколько способов избавления от ночных кошмаров. По его словам, самый простой способ спать спокойно — это хорошо прожить день, без стресса и перенапряжения. Он отметил, что облегчить психо-эмоциональные перегрузки поможет абстрагирование от новостей и мониторинга информации.