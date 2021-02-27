Названы три ключевых риска для российской экономики в 2021 году

Тремя ключевыми рисками для российской экономики в 2021 году могут стать ужесточение западных санкций, ослабление макрополитической конструкции, а также транзит власти и внутриполитическая волатильность. Их назвали аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings. Об этом пишет РБК.

По словам ведущего аналитика S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карена Вартапетова, России не стоит ожидать крайних мер со стороны США, например, запрета на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке, поскольку новый президент страны Джо Байден настроен на восстановление хороших отношений с союзниками, а также на тесные связи с Россией.

Экономист британской Oxford Economics Евгения Слепцова полагает, что потенциальные санкции не повлияют на экономику России. «Мы не ожидаем, что санкции США будут жестче, чем европейские, поэтому их влияние на российскую экономику и рынки активов будет пренебрежимо малым», — написала Слепцова.

При этом Минфин, напоминает РБК, ставит своей целью вернутся к бюджетному правилу в 2022 году, но есть риск, что внутренние расходы страны вырастут.

Ранее эксперты Oxford Economics предполагали, что экономика России к концу августа 2020 года восстановится до 94–95 процентов от докризисного уровня.