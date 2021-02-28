Россиянам раскрыли три опасных свойства фруктов

Фрукты, несмотря на полезные свойства, могут нанести вред организму. Три опасных свойства плодов раскрыла в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук терапевт, диетолог Римма Мойсенко.

Так, она призвала отказаться от слишком сладких фруктов из-за повышенного содержания в них фруктозы — моносахарида, который в два раза слаще глюкозы. Чрезмерное потребление этого вида сахара ведет к повышению уровня холестерина в крови, образованию токсичного висцерального жира, нарушению обмена веществ и развитию сахарного диабета. Наибольшее количество фруктозы содержится в перезревших и мягких фруктах.

Кроме того, фрукты способны вызывать повышенное брожение в организме. Таким же свойством обладают многие ягоды, в частности крыжовник, черная смородина и виноград. Также велика вероятность возникновения аллергических реакций после употребления в пищу экзотических плодов, таких как киви, ананас, банан, мангостин, манго.

«Если мы говорим о человеке уже не совсем здоровом, который имеет какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, ему уже вообще никакие фрукты не подходят, но, прежде всего, не подходят цитрусовые», — заключила Мойсенко.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова назвала фрукт, который поможет взбодриться утром. Так, в холодное время года и в период респираторно-вирусных заболеваний полезно потреблять витамин С. Это питательное вещество содержится не только в апельсинах, мандаринах, грейпфрутах и лимонах, но и в зелени, болгарском перце и помидорах.