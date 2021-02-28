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В Минобороны отреагировали на сообщение о крушении российского вертолета в Сирии

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Информация о крушении российского вертолета Ми-35 на территории сирийской провинции Хасеке не соответствует действительности. Таким образом на появившиеся ранее сообщения отреагировало Минобороны России в беседе с «Лентой.ру».

Как заявили в военном ведомстве, на самом деле вертолету пришлось совершить вынужденную посадку в ходе планового патрулирования. При этом инцидент был связан с техническими причинами, огневого воздействия по вертолету не было, подчеркнули в министерстве.

Там также добавили, что поисково-спасательная группа оперативно доставила экипаж Ми-35 на аэродром базирования вертолета. «Жизни летчиков ничего не угрожает», — уточнили в Минобороны.

Ранее Reuters сообщило, что российский вертолет 28 февраля разбился на северо-востоке Сирии недалеко от российской военной базы. Агентство отмечало, что в результате крушения один человек погиб.

Предыстория: Российский вертолет разбился в Сирии
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