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Российский вертолет разбился в Сирии

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский вертолет разбился на северо-востоке Сирии. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщает Reuters.

По данным агентства, в результате крушения один человек погиб. Известно, что инцидент произошел в провинции Хасака, недалеко от российской военной базы.

Других подробностей не приводится.

В марте 2020 года американское издание The National Interest сообщило, что с 2015 по 2018 год Россия потеряла в Сирии не менее 19 пилотируемых летательных аппаратов (11 вертолетов и 8 самолетов), что привело к гибели 23 членов экипажа и 37 пассажиров. По мнению журнала, подобные потери объясняются неопытностью российских военных в экспедиционных операциях и проблемами с техникой.

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