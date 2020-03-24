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В США рассказали о 19 потерянных Россией в Сирии вертолетах и самолетах

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Фото: Alaa Al-Faqir / Reuters

С 2015 по 2018 год Россия потеряла в Сирии не менее 19 пилотируемых летательных аппаратов (11 вертолетов и 8 самолетов), что привело к гибели 23 членов экипажа и 37 пассажиров, пишет The National Interest, ссылаясь на открытые источники.

Такие потери американский журнал объясняет неопытностью российских военных в экспедиционных операциях и проблемами с техникой. Избежать подобных инцидентов можно было, как пишет издание, используя высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты.

«Однако эти потери были слишком малы, чтобы помешать ВКС [Воздушно-космическим силам России] и военно-морской авиации совершить более 39 000 боевых вылетов в Сирии к середине 2018 года, что изменило ход конфликта в пользу [президента страны Башара] Асада», — заключает журнал.

Издание напоминает, что в период 2014-2020 годов Соединенные Штаты в ходе военных операций против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) потеряли в Сирии истребитель F-16 Fighting Falcon и конвертоплан V-22 Osprey.

В марте заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков заявил, что США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk.

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