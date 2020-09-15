Россия совершила крупнейшую атаку на террористов в Сирии

Россия совершила крупнейшую с марта атаку на террористов в Сирии. Об этом пишет Al Masdar News.

Военно-воздушные силы (ВВС) РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков в Идлибе на северо-западе страны. В частности, они атаковали город Маарет-Мисрин.

О местонахождении террористов стало известно в результате разведки российских ВВС. Министерство обороны пока не прокомментировало сообщения об авиаударе.

Ранее сообщалось, что в провинции Эль-Хасака в Сирии разбился американский военный вертолет. Известно, что американские военнослужащие и бронетехника окружили место падения машины — селение Тель-Хаддад рядом с городом Аль-Ярубия.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.