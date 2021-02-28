Турция создаст уникальную гибридную ракету для миссии на Луну

Турция работает над созданием гибридной ракеты, на которой планирует в 2023 году доставить на Луну беспилотный космический аппарат. Об этом заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк в беседе с Anadolu.

«Первый запуск мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты», — отметил Варанк.

Он также подчеркнул, что турецкая космическая программа нацелена на выведение страны в «высшую лигу в космической сфере».

10 февраля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, презентуя новую Национальную космическую программу, заявил, что Турция к концу 2023 года отправит в экспедицию на Луну космический аппарат. В программу также входит развитие метеорологических спутников и подготовка кадров для космической отрасли. Эрдоган пообещал, что Анкара обеспечит безопасность полученной со спутников информации.

В конце января сообщалось, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поговорил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом. 8 января SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Спутник, предназначенный для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета, начнет работать во второй половине 2021 года. Он станет четвертым турецким аппаратом на орбите.