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Эрдоган пообещал туркам экспедицию на Луну

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Фото: Turkish Presidency / AP

Турция к концу 2023 года отправит в экспедицию на Луну космический аппарат, он совершит жесткую посадку. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, презентуя новую Национальную космическую программу, сообщает информационное агентство Anadolu.

«Наша цель — в конце 2023 года в честь 100-летия республики провести жесткую посадку на Луну. Это первый этап. Второй этап — мягкая посадка. Верю, что наши инженеры смогут опустить аппарат на Луну», — подчеркнул президент.

В программу также входит развитие метеорологических спутников и подготовка кадров для космической отрасли. Эрдоган пообещал, что Анкара обеспечит безопасность полученной со спутников информации.

В конце января сообщалось, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поговорил по телефону с Эрдоганом. 8 января SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Спутник, предназначенный для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета, начнет работать во второй половине 2021 года. Он станет четвертым турецким аппаратом на орбите.

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