Россия
 
Последние новости
В Германии назвали три условия завершения «Северного потока-2»
В РПЦ бои без правил назвали антихристианским спортом
Москву засыпало снежной крупой 
Тренер клуба ФНЛ ударил судью в живот после матча
Запущенный с Байконура арктический спутник успешно выведен на орбиту
Доктор Мясников дал советы по подготовке к анализу крови
Девушка обнаружила паука в посылке с новой вещью популярного бренда
Кравчук объяснил обострение в Донбассе
В Ташкенте пять студентов отравились насмерть неизвестным веществом
Новости партнеров
Прослушать новость

ОНК подтвердила помещение Навального в колонию под Владимиром

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: Агентство «Москва»

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) подтвердила помещение Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в колонию под Владимиром. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, передает РИА Новости в воскресенье, 28 февраля.

Первые дни после прибытия Навальный проведет на карантине, после чего его распределят в отряд, уточнил Мельников.

27 февраля источник ТАСС сообщил, что Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) в Покрове, а перед распределением пройдет карантин.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Он проведет в заключении два года и восемь месяцев — суд зачел год, проведенный под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше». 20 февраля, после того, как Мосгорсуд признал решение Симоновского суда законным, стало известно, что Навальный будет отбывать наказание в одном из исправительных учреждений Центральной России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыта исправительная колония Навального
Навального доставили в колонию под Владимиром
В подмосковной колонии опровергли доставку Навального