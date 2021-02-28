Мир
 
Последние новости
В США заявили о невозможности повторения Россией «унижения» времен Горбачева
Россия прокомментировала слухи о выходе из Совета Европы
26 российских рыбаков оказались на отколотой ветром льдине
Психолог назвала россиянам способы побороть привычку «заедать» стресс
Тренер сборной Норвегии посчитал невозможным бороться с Большуновым без скутера
Замужняя учительница занялась сексом с семиклассником и была арестована
Бари Алибасов воссоединится с бывшей женой
Женщина завела собаку-поводыря для своей слепой собаки
В американском штате разрешат марихуану в развлекательных целях
Новости партнеров
Прослушать новость

В Европе предложили новые санкции против России за «шпионаж»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки предложил ввести новые санкции в отношении России из-за якобы шпионажа. Об этом этом сообщает RT со ссылкой на обращение к Европейской комиссии.

Парламентарий поинтересовался, известно ли Еврокомиссии о высылке из страны российских дипломатов, обвиняемых в «шпионаже». «Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?», — задался вопросом парламентарий.

Также Джамбазки напомнил, что в декабре прошлого года из Болгарии выслали военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии, обвиненного в «сборе военной информации».

В сентябре прошлого года Болгария выслала двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже. Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, способных подтвердить подобные обвинения.

Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже 24 января 2020-го. Тогда было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Москва опровергала эти обвинения и пообещала принять ответные меры.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ЕП подняли вопрос о расширении санкций против России за «шпионаж» в Болгарии
Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже
Болгария выслала обвиненных в шпионаже российских дипломатов
Болгария завела дело против двух российских дипломатов-шпионов