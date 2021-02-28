Запущенный с Байконура арктический спутник успешно выведен на орбиту

Первый гидрометеорологический спутник «Арктика-М», запущенный утром 28 февраля с Байконура, успешно выведен на целевую орбиту, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«В соответствии с циклограммой полета после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока "Фрегат" космический аппарат "Арктика-М" штатно отделился в 12:14 мск и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа "Молния" с высотой апогея 37 400-39 800 километров, перигея 600-3000 километров соответственно и наклонением 63,30 градуса», — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале назвал запуск спутника началом развертывания новой арктической орбитальной группировки России. «Солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, он взят на управление», — отметил чиновник.

Запущенный спутник является одним из двух, входящих в гидрометеорологическую космическую систему «Арктика-М». Планируется, что они попеременно будут сменять друг друга на рабочем участке орбиты. В их задачу будет входить обеспечение круглосуточного всепогодного мониторинга поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также обеспечение надежной связи.