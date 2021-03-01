Российские саперы уничтожили пещеру с оборудованным боевиками госпиталем в Сирии

Российские саперы уничтожили пустующую пещеру с полевым госпиталем, оборудованным боевиками группировки «Джейш-аль-Изза», в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил начальник инженерных войск группировки Вооруженных сил России в Сирии полковник Роман Бессмертный, передает ТАСС.

Как рассказал Бессмертный, больница была приспособлена как для приема больных, так и для проведения сложных операций. В ней можно было разместить до 100 человек. Госпиталь принимал больных и раненых с 2015 года, однако уже в 2019-м он был брошен боевиками при отступлении. Большая часть оборудования, медикаментов и инструментов была вывезена, остальное — брошено или сожжено.

Искусственная пещера была создана в склоне высокого холма, ее площадь достигает нескольких тысяч квадратных метров. При этом с воздуха она почти не видна. Главный вход в госпиталь усилен железобетонными конструкциями и колоннами, а помещения внутри отделаны мрамором и кафельной плиткой. В больнице были водопровод, канализация, вентиляция, доступ в интернет, а рядом с ней проходит высоковольтная линия электропередач.

На данный момент зона соприкосновения с территорией, контролируемой незаконными вооруженными формированиями, находится в нескольких десятках километров от пещеры. Поэтому было принято решение уничтожить ее за ненадобностью.