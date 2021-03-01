Доля пострадавших от кризиса россиян оказалась больше среднемировой

Доля россиян, которые финансово пострадали из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, оказалась больше среднемировой. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ. Например, в сентябре доля россиян, ощутивших негативный финансовый эффект от пандемии, составляла 27 процентов, а к январю выросла до 53 процентов.

По оценкам экспертов, этот показатель оказался выше, чем в среднем по миру (46 процентов). Среди россиян, кто не ощутил на себе уменьшения доходов (47 процентов), 16 процентов признались, что стали намного внимательнее контролировать свои траты. Доля экономящих составляет почти 70 процентов, подсчитали в NielsenIQ.

В конце февраля Bloomberg составил список мировых «горячих точек», куда включил крупные страны, в которых рост цен на продукты «вызывает особое беспокойство» и может стать причиной недовольства граждан. К их числу агентство отнесло Россию, Индию, Бразилию, Турцию и Нигерию.

В российском Минэкономразвития эту информацию назвали спекуляцией. В министерстве отметили, что российские власти сосредоточены на экономических инструментах, позволяющих снизить подобное влияние, и использовании адресных мер поддержки производителей в регионах.