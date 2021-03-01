В Кремле отреагировали на увеличение числа финансово пострадавших россиян

В Кремле отреагировали на информацию о том, что число финансово пострадавших от пандемии коронавируса россиян увеличилось, передает «Интерфакс».

«Многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону — это очевидно, и это произошло во всем мире», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он указал, что в Кремле не согласны с тем, что в России эта проблема стоит более остро, чем в других странах.

Так в Кремле прокомментировали недавнее исследование NielsenIQ, в котором говорится, что доля финансово пострадавших из-за COVID россиян удвоилась и превысила общемировую. С сентября по январь доля потребителей, почувствовавших негативный эффект от пандемии, почти удвоилась и достигла 53 процента, превысив среднемировое значение в 46 процентов. Доля экономящих составляет почти 70 процентов, подсчитали в NielsenIQ.

Еще Песков прокомментировал включение Росси в список «горячих точек» по ценам на продукты. Комментируя публикацию в Bloomberg, он сказал, что в Кремле с ней не согласны. «У нас другие данные», — подчеркнул он. Между тем по мнению агентства, Россия входит с число стран, в которых рост цен на продукты «вызывает особое беспокойство» и может стать причиной недовольства граждан.