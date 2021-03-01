Мужчина рассказал о спасении после остановки сердца на 40 минут

Участник соревнований по ски-альпинизму в американском штате Монтана пережил остановку сердца на 40 минут и остался жив. Издание Newsweek опубликовало его рассказ о произошедшем.

Инцидент произошел в начале января, когда 31-летний инженер Эрик Сандерс (Erik Sanders) участвовал в любительских соревнованиях по ски-альпинизму. Чтобы достичь финиша, требовалось трижды забраться по склону горы на высоту 250 метров, а затем съехать вниз на лыжах. Сандерс увлекался приключенческими гонками и считал, что без труда справится.

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Через десять минут после начала восхождения мужчина потерял сознание и упал на землю. Его заметила одна из участниц гонки и стала звать на помощь. За считаные секунды возле лежащего Сандерса собрались медсестра и двое врачей, которые участвовали в соревнованиях. Они проверили пульс, обнаружили, что его сердце не бьется, и занялись сердечно-легочной реанимацией. Тем временем еще один ски-альпинист отправился за спасателями.

Спасатели прибыли через 15 минут и принесли дефибриллятор. Когда разряд тока не помог запустить остановившееся сердце, Сандерса решили спускать с горы на спасательных санях. Все это время медики продолжали массаж сердца и искусственное дыхание, по очереди сменяя друг друга. Примерно через 40 минут после остановки сердца мужчину доставили к автомобилю скорой помощи, где ему сделали инъекцию адреналина. После нее сердце снова начало биться.

Сандерс очнулся в реанимации на следующий день. Врачи отмечают, что ему очень повезло: он выжил и избежал повреждения мозга и других необратимых негативных последствий. Такие случаи крайне редки, особенно при продолжительной остановке сердца за пределами больницы.

Спустя три недели Сандерс смог вернуться к работе. Он все еще слаб, однако может ходить и даже занимается спортом: бегает и ходит на лыжах. По его словам, он забыл все, что происходило в последние 40 минут перед потерей сознания: не помнит, как регистрировался, делал разминку и начинал восхождение. Причина остановки сердца пока не установлена, ему предстоит дополнительное обследование.

В 2014 году сообщалось, что спасателям удалось отыскать в Гималаях упавшего в ледниковую расщелину американского альпиниста Джона Олла благодаря размещенному им на Facebook статусу с просьбой о помощи. Раненый мужчина просидел в ущелье 19 часов.