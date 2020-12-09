Лыжница провалилась в действующий вулкан и осталась жива

Лыжница провалилась в вулканическую трещину на горе Маунт-Худ в американском штате Орегон и выжила. Об этом сообщает издание People.

Днем в пятницу, 4 декабря, Кэролайн Сандбаум (Caroline Sundbaum) каталась на лыжах вместе с мужем и упала в скрытую под снегом вулканическую трещину глубиной четыре метра. Маунт-Худ считается действующим вулканом.

В офисе шерифа округа Клакамас сообщили, что американка упала в так называемую фумаролу, когда находилась недалеко от от вершины вулкана высотой 3,4 тысячи метров. Фумарола — трещина или отверстие, которое располагается в кратерах, на склонах и у подножия вулканов, и является источником горячих газов.

Находившийся неподалеку альпинист сообщил местным властям, что видел, как Сандбаум перед падением присела отдохнуть. Когда он обернулся вскоре после этого, он увидел, что на месте, где сидела женщина, образовалась дыра в снегу.

«Если бы другой альпинист не стал очевидцем произошедшего, Сандбаум было бы очень сложно найти. Воздух внутри фумаролы может быть ядовитым и потенциально смертельно опасным», — подчеркнули в офисе шерифа.

Очевидец вызвал спасателей и смог самостоятельно подобраться к фумароле. Он спустил Сандабум веревку, которой она обвязала себя. После этого он поднял американку на поверхность. Отмечается, что при падении женщина повредила плечо.

Позже она рассказала, что решила присесть на том месте, пока ждала, когда ее муж с другом спустятся с вершины, чтобы они могли вместе продолжить спуск. «Я сидела на своем рюкзаке, и подо мной начал осыпаться снег. Я испугалась и переживала, что провалюсь и задохнусь под снегом», — отметила она.