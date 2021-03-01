Появилось приложение для «оживления» фотографий

В сети начало набирать популярность приложение израильской компании MyHeritage, которое с помощью нейросетей позволяет «оживлять» фотографии. Программа доступна в магазинах Google Play и App Store, а также существует веб-версия сервиса.

Функция для «оживления» снимков называется Deep Nostalgia. Чтобы воспользоваться ей, достаточно загрузить в программу фотографию человека и подождать, пока алгоритмы обработают изображение. На выходе пользователь получает короткий видеоролик, герой которого моргает, двигает головой или улыбается.

Хех...пропустили Аленку через Deep Nostalgia))) Крипово вышло pic.twitter.com/7BFS0CtfIa — Sergey Sabbath (@SergeySabbath) February 28, 2021

К чёрту эти современные технологии (Deep Nostalgia), чтобы детские кошмары стали взрослыми pic.twitter.com/UqsVZJSH1l — Станислав (@stsaranchin) February 27, 2021

Estoy entre alucinado y acojonado con esto de #DeepNostalgia y el #DeepFake ... pic.twitter.com/X0AOf2bLft — K (@nikosillo) February 27, 2021

Изначально предполагалось, что пользователи будут загружать в программу старые кадры из семейных архивов, однако люди быстро начали использовать сервис не по прямому назначению. В частности, некоторые стали «оживлять» героев известных мемов. Через алгоритмы MyHeritage уже прошли фотографии скандального памятника Аленке, устрашающая заставка телекомпании ВИД и «Гарольд, скрывающий боль». Кроме того, в сети можно найти «оживленные» фотографии Иосифа Сталина, Владимира Ленина и других известных политических деятелей.