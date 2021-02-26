Фото советского интерьера вызвало сомнения по поводу достойной жизни в СССР

Пользователи сети раскритиковали фотографию интерьера советской гостиной, которую опубликовал Twitter-аккаунт «Жизнь в СССР». В комментариях к посту развернулся спор о том, насколько достойно жили советские люди.

«Советские люди жили скромно, но достойно», — подписал фотографию автор аккаунта «Жизнь в СССР». У некоторых комментаторов, однако, это утверждение вызвало сомнение. В частности, одна из пользовательниц попросила владельцев профиля публиковать реальные советские фотографии, «чтоб было видно, что никаким достоинством там и не пахло». Еще один юзер заявил, что это ложь, которую легко развенчать, если посмотреть фильмы тех лет. «Никакого достоинства в очередях, талонах, страхе, блате нет и не было», — написал он.

Комментатор с ником «Тихий обыватель» предположил, что авторы подписи имели в виду слово «убого», а не «достойно». «Бедно и несвободно. По сравнению с Европой и Штатами. За очередные не имеющие аналогов ракеты с населения снимали последние штаны. Все за них решала партия и государство. Отношение как к несовершеннолетним», — описал жизнь в СССР пользователь по имени Максим.

В то же время их оппоненты согласились с высказыванием о достойной жизни советских людей. Пользовательница @inkarpova1 отметила, что достоинство советских людей заключалось в том, что они всегда следили за чистотой, то есть постоянно убирали квартиру, стирали и гладили белье, а также использовали качественную мебель из дерева. «Ничего плохого в том времени не было», — заключила она.

Многие комментаторы заметили на снимке детали, свидетельствующие о том, что фотография была сделана не в СССР. Они обратили внимание на современные окно и батарею, а также нетипично большое количество утюгов. В действительности фотография была сделана в музее «Назад в СССР» в подмосковном Звенигороде.

Ранее пользователи сети заподозрили неладное в фотографии завтрака советского шахтера. Некоторые засомневались в том, что снимок исторически достоверен. Их претензии вызвало как содержание завтрака, так и то, что он был разложен на газете.