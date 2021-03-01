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Россиянам перечислили лекарства для карманной аптечки

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Терапевт, семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко перечислила лекарства, которые необходимо всегда иметь при себе. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Нужно иметь средства для снижения давления, если у вас есть проблемы с сердцем — неплохо бы иметь в сумочке блистер с нитроглицерином», — отметила она. Врач также добавила, что важными помощниками в карманной аптечке станут спиртовые салфетки и санитейзеры, если нет возможности вымыть руки.

Романенко заметила, что таблетки от головной боли иметь при себе не обязательно, поскольку у подобного вида спазма всегда есть веская причина. « Головная боль — не та неотложная ситуация, которая требует экстренного вмешательства. Вы можете доехать до дома, посетить аптеку», — сказала специалист.

Причиной головной боли может стать мигрень, поэтому нужно иметь с собой противомигренозные препараты, заключила Романенко.

Ранее врач-невролог Павел Бранд заявил, что при появлении едва ощутимой головной боли необходимо сразу принять таблетку, а не терпеть неприятные ощущения. По его словам, человек не может предугадать, останется ли головная боль слабой или станет сильной, поэтому лучше сразу принять обезболивающее.

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