Литовцы назвали самые коррумпированные структуры в стране

Жители Литвы считают медицинские учреждения самой коррумпированной структурой в стране. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на исследование государственной Службы специальных расследований (STT).

Большинство литовцев продолжают считать коррупцию одной из самых серьезных проблем в республике, несмотря на снижение числа граждан, которые признаются в регулярном использовании взяток для решения личных проблем (9 процентов). Отмечается, что среди бизнесменов этот показатель не превышает четырех процентов, а среди государственных служащих — одного процента.

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Наиболее коррумпированными учреждениями, помимо больниц и поликлиник, жители страны называют суды, парламент и муниципальные органы власти. Покровительство родственникам и друзьям в них определяется в обществе как наиболее распространенная форма коррупции, говорится в исследовании.

Кроме того, более 70 процентов литовцев убеждены, что взятка остается хорошим способом для решения проблемы с властями. В случае проблем с законом к ней готовы прибегнуть до 60 процентов опрошенных.

Всего в рамках исследования было опрошено 1006 рядовых жителей Литвы, 510 руководителей фирм и 554 государственных служащих. Опрос проводился с ноября 2020-го по январь 2021 года.