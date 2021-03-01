Россия
 
Последние новости
В России поменялись правила начисления детских пособий
Россиян предупредили о потере ряда прав при сдаче жилья в аренду
Доля пострадавших от кризиса россиян оказалась больше среднемировой
Впервые побывавший в России житель Турции рассказал о своих главных удивлениях
Россиянам перечислили лекарства для карманной аптечки
Женщина заправила машину и разбогатела на полмиллиона долларов
Армянская оппозиция предложила Пашиняну сделку
Олимпиаду назвали шансом США на переговоры с Северной Кореей
В России решили создать летающие роем реактивные беспилотники
Женщина решила поймать мужа на измене и раскрыла другой неожиданный секрет
Новости партнеров
Прослушать новость

Минтруд разъяснил правила работы и отпуска при ненормированном графике

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Министерство труда России разъяснило правила работы и отпуска при ненормированном графике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, продолжительность ежедневной работы в ненормированном режиме законом не регламентирована. Однако это не значит, что рабочий день удлиняется на постоянной основе, обратили внимание в Минтруде. Такой график позволяет работодателю привлекать к работе сверх нормы только в исключительных случаях и только категории сотрудников, определенные перечнем, который устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Кроме того, работодатель не может привлекать к работе в выходной под предлогом ненормированного графика. «Выходной день — это время отдыха, а режим ненормированного дня относится только к рабочему дню», — отметили там. По закону, работа в выходной день оплачивается в одинарном размере сверх оклада, если она осуществлялась в пределах месячной нормы, и в двойном — сверх месячной нормы.

Максимальная продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день законом не установлена, однако он должен быть не менее трех дней, напомнили в министерстве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минтруд решил изменить порядок выплаты пособия по безработице
Минтруд предложил возмещать россиянам потерянные при переводе в НПФ средства
Глава Минтруда высказался о зарплате россиян на удаленке