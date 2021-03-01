Минтруд разъяснил правила работы и отпуска при ненормированном графике

Министерство труда России разъяснило правила работы и отпуска при ненормированном графике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, продолжительность ежедневной работы в ненормированном режиме законом не регламентирована. Однако это не значит, что рабочий день удлиняется на постоянной основе, обратили внимание в Минтруде. Такой график позволяет работодателю привлекать к работе сверх нормы только в исключительных случаях и только категории сотрудников, определенные перечнем, который устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Кроме того, работодатель не может привлекать к работе в выходной под предлогом ненормированного графика. «Выходной день — это время отдыха, а режим ненормированного дня относится только к рабочему дню», — отметили там. По закону, работа в выходной день оплачивается в одинарном размере сверх оклада, если она осуществлялась в пределах месячной нормы, и в двойном — сверх месячной нормы.

Максимальная продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день законом не установлена, однако он должен быть не менее трех дней, напомнили в министерстве.