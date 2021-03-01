В Словакии решили ввести комендантский час

Правительство Словакии решило ввести комендантский час на территории страны из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает телеканал TA3, передает ТАСС.

Комендантский час вводится с 3 марта и будет действовать с 20:00 до 01:00 по местному времени. Покидать дома без уважительных причин также будет запрещено с 05:00 до 20:00. При выходе из дома жителям страны необходимо иметь при себе документы: например, справки от работодателей или удостоверения личности с указанием места жительства.

Кроме того, с 8 марта ношение респираторов FFP2 будет обязательно в магазинах и в общественном транспорте, а с 15 марта — в любом общественном помещении. Ограничение не распространяется на детей, которые могут продолжать носить маски.

Новые ограничения были одобрены после переговоров с учеными и эпидемиологами, передает The Slovak Spectator. Если к 21 марта в борьбе с инфекцией эти меры не будут достаточно эффективны, то страна будет готовиться к локдауну.