Модель популярного бренда поделилась фото топлес и взволновала фанатов

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным снимком и взволновала подписчиков. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети фото 26-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) позирует топлес в бежевых стрингах возле скал на берегу Средиземного моря. При этом обнаженные части тела она прикрывает рукой. Публикация набрала больше 240 тысяч лайков. Известно, что знаменитость проводит свой отпуск на Ибице.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости и выразили восхищение по поводу ее фигуры в комментариях. «Идеальная», «Действительно сложно поверить в то, какая ты невероятная», «Сногсшибательна», «Ты прекрасна», «Очень горячо», — хвалили они.

В ноябре 2020 года Паулин Танто снялась полностью обнаженной и взволновала фанатов. На кадре она запечатлена в душевой кабинке спиной к камере. При этом ее волосы собраны в пучок.