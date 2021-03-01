Модный бренд пообещал отправить заказ клиентки в прошлое и возгордился собой

Популярный модный бренд указал день из прошлого века в графе даты доставки заказа клиентки и оставил ее в недоумении. На рассказ девушки в социальных сетях обратили внимание в The Sun.

Пользовательница Зои (Zoe) с никнеймом @everytimeigoout опубликовала в Twitter скриншот, согласно которому она должна была получить посылку 1 января 1955 года. «Pretty Little Thing пообещал отправить мой заказ в прошлое. Некая защитница гражданских прав будет ходить в облегающем платье», — пошутила девушка в описании.

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Пост Зои стал вирусным: он набрал почти 110 тысяч лайков и 13 тысяч ретвитов. Многих подписчиков рассмешила ситуация, и они высказали свое мнение в комментариях. «Не знала, что они умеют путешествовать во времени», «Это очень смешно, надеюсь, в конце концов ты получишь свой заказ», «Чья-то бабушка будет прекрасно смотреться в твоем наряде», — писали юзеры.

Ошибка службы доставки развеселила и основателя компании Умара Камани (Umar Kamani). «Мы горды собой за способность рушить временные рамки», — заявил он.

В феврале покупательница обнаружила паука в упаковке с вещью, которую она заказала в интернет-магазине популярного бренда Boohoo. На опубликованный в TikTok кадрах пользовательница по имени Фрэнк показала упакованную в прозрачный пакет одежду, по которой ползает крупный паук. В подписи девушка обратилась к интернет-магазину, сказав, что им следует забрать своего «сотрудника» обратно, иначе она начнет взимать с него арендную плату за проживание в ее доме.