Эксперт назвала вечно модную вещь

Лондонский эксперт объяснила популярность тренчей и назвала причину, по которой они никогда не выйдут из моды. Точка зрения фэшн-редактора Independent появилась на сайте издания.

По словам журналистки и стилистки Пруденс Уэйд (Prudence Wade), популярность упомянутого предмета гардероба обусловлена его элегантностью, практичностью и универсальностью. Также тренч является вещью, которая одинаково подходит как мужчинам, так и женщинам, и хорошо смотрится на всех типах телосложения.

Кроме того, стилистка отметила, что эта вещь никогда не выйдет из моды благодаря своей способности сочетаться с любыми современными трендами.

Материалы по теме «Копаем кэш лопатой» Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды

В настоящий момент многие современные знаменитости отдают предпочтение тренчам. Так, например, герцогиня Сассекская Меган Маркл была замечена в классическом бежевом изделии длины миди. Предпринимательница Кортни Кардашьян, в свою очередь, попозировала в коричневом кожаном плаще с мехом на воротнике и рукавах, а американская поэтесса и активистка Аманда Горман (Amanda Gorman) появилась на церемонии инаугурации Джо Байдена в блестящем синем пальто от Moschino с серебряной отделкой.

В ноябре 2020 года высланное любимым дешевым брендом россиян пальто рассмешило клиентку. В описании к продукту отмечалось, что заявленный на этикетке размер пальто полностью соответствует фактическому. Однако, когда покупательница Ив Керран (Eve Curran) получила свой заказ и начала примерку, выяснилось, что обновка очень ей велика. Более того, ее фасон и посадка также отличались от того, как они выглядели на модели Asos.