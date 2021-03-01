Внутри человека нашли тысячи неизвестных вирусов

Ученые идентифицировали более 140 тысяч вирусов, обитающих в кишечнике человека, при этом многие из них ранее были неизвестны. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи составили новый каталог вирусов, называемый Gut Phage Database (GPD), на основе результатов анализа более 28 тысяч метагеномов — совокупностей последовательностей ДНК, полученных при секвенировании кишечного микробиома. Образцы микробиома были выделены у людей из 28 стран.

Всего было идентифицировано 142 809 вирусов, относящихся к бактериофагам и поражающих бактерии и археи. Часть из них относится к кладе Gubaphage, которая, по-видимому, является второй по распространенности в кишечнике человека после группы crAssphage. Ранее считалось, что Gubaphage относятся к семейству crAssphage-подобных вирусов.

Обнаруженные вирусы не являются патогенами и выступают как часть нормальной экосистемы кишечника человека. Они играют роль векторов горизонтального переноса бактериальных генов, то есть транспорта ДНК от бактерии к бактерии. Бактериофаги могут кодировать гены, выполняющие вспомогательные функции для микроорганизмов, и способствовать коэволюции, то есть совместному развитию бактерий.

Более 36 процентов идентифицированных вирусных групп заражают более чем один вид бактерий, что подтверждает их участие в создании сети потоков генов между разными микроорганизмами.