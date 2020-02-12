Найдено потерянное звено между жизнью и неживой материей

Ученые Калифорнийского университета в Беркли обнаружили гигантские пожирающие бактерии вирусы, которое можно рассматривать как потерянное звено между бактериями и обычными вирусами — неклеточными организмами, рассматриваемыми рядом специалистов как неживая материя, схожая с органическими кристаллами. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали базу данных ДНК, взятой из 30 различных сред, включая кишечник недоношенных детей и беременных женщин, а также горячие источники в Тибете, южноафриканский биореактор, больничные палаты, океаны и озера. Специалисты идентифицировали 351 вирус-бактериофаг, чьи геномы более чем в четыре раза больше, чем геномы обычных фагов, заражающих бактерии. Был также найден самый крупный из всех известных бактериофагов, геном которого состоит из 735 тысяч пар оснований, что в 15 раз больше, чем у среднего фага.

В геноме гигантских бактериофагов были обнаружены фрагменты системы CRISPR, которой обычно обладают бактерии, использующие ее для защиты от вирусов. Вероятно, когда фаги вводят свою ДНК в клетку бактерии, вирусная CRISPR дополняет систему CRISPR бактерий-хозяев, что позволяет вирусу успешнее размножаться.

По словам ученых, гигантские фаги устраняют разрыв между неживыми бактериофагами с одной стороны и бактериями и археями с другой.

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