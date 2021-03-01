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Раскрыты способы избежать морщин в зоне декольте

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Фото: Depositphotos

Бывший редактор отдела красоты английской версии журнала Cosmopolitan раскрыла способы избежать морщин, которые образуются в зоне декольте из-за неправильного положения тела во время сна. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Инг Ван Лотринген (Inge van Lotringen), кожа в области шеи и груди быстрее стареет, если заснуть на боку. Чтобы предотвратить преждевременные морщины, она посоветовала женщинам спать на спине. Для этого можно приобрести подушку с эффектом памяти, которая будет удерживать голову и шею в правильном положении.

Помимо этого, эксперт указала на эффективность инъекций коллагена в борьбе с морщинами. Уколы небольшими иглами запускают производство новых клеток и позволяют регенерирующим сывороткам проникать в глубокие слои эпидермиса.

Лотринген также порекомендовала пятинедельный домашний курс пилинга, который нужно проводить один раз в семь дней. Это не только сделает кожу более гладкой, но и уберет излишнюю пигментацию.

Ранее в феврале пожилая женщина сделала подтяжку шеи без пластики и «помолодела на десять лет». По словам 61-летней Джуди Мюррей, ее шея покрылась морщинами раньше времени из-за постоянного нахождения на солнце. Героиня решила избавиться от несовершенств путем минимально-инвазивной технологии омоложения Morpheus 8. Данная процедура работает на подкожном уровне и позволяет разгладить морщины и неровности рельефа эпидермиса, а также улучшить качество кожи.

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