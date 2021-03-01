Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

Самую высокую среднюю зарплату получит жители Магаданской области — 127 тысяч рублей, при том что прожиточный минимум в регионе составляет 23,6 тысячи рублей. Об этом сообщается в исследовании Фонда развития гражданского общества, передает газета «Известия».

Согласно полученным данным, на втором месте расположился Чукотский автономный округ, где россияне зарабатывают в среднем около 117 тысяч рублей в месяц, а на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ c показателем в 96,6 тысячи рублей. Москва же заняла четвертое место: жители столицы в месяц получают примерно 95 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата на российских предприятиях малого и среднего бизнеса составляет около 45 тысяч рублей. По информации сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и инвестиционной платформы «Поток», зарплата в небольших компаниях малого бизнеса в течение прошлого года менялась незначительно.