В России нашли курьеров с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Зарплаты курьеров в некоторых регионах России оказываются выше 100 тысяч рублей в месяц: это выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает со ссылкой на данные исследования Superjob.

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В исследовании говорится, что зарплатный максимум как ни странно — не в Москве. Более высокооплачиваемую работу курьеры со своими автомобилями смогут найти, например, в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске. Таким работникам готовы платить 110 тысяч рублей ежемесячно.

Для сравнения, в Москве курьеру-водителю предлагают 100 тысяч, в Петербурге пеший курьер может получать до 95 тысяч рублей, а курьер с собственной машиной — до 75 тысяч рублей. По данным аналитиков, в декабре 2020 года спрос на курьеров в России вырос в 2,8 раза год к году, а в январе 2021 года — в 4,8 раза.

В конце декабря Superjob проводил исследование о зарплатных ожиданиях россиян на 2021 год. Он показал, что более половины граждан (59 процентов) ждут повышения зарплат, о важности стабильности в работе заявили 36 процентов россиян, 29 процентов опрошенных хотят карьерного роста, 26 процентов мечтают работать под началом адекватного руководства.