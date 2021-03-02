От основателя Alibaba начали сбегать сотрудники

Сотрудники финтех-компании Ant Group Джека Ма (основатель Alibaba), недовольные срывом ее IPO (первичное размещение акций), начали увольняться. Об этом пишет Bloomberg.

В преддверии IPO руководство Ant Group остановило программу выкупа акций у сотрудников, для многих из них ценные бумаги компании составляли большую частью дохода. После срыва первичного размещения работники оказались держателями акций, ценность которых не может определить даже сама компания.

Источники издания отмечают, что руководство решило не возобновлять программу выкупа из-за неуверенности в том, как оценивать бизнес. Ряд сотрудников решили сбежать из Ant Group вместо того, чтобы ждать, когда компания выйдет на биржу. В апреле стоит ждать новых увольнений, говорят источники.

Ранее стало известно, что причиной вражды, из-за которой власти Китая заблокировали IPO Ant Group, могло стать расследование о возможных бенефициарах сделки. Среди них оказались люди, связанные с политическими кланами, которые неугодны нынешней власти. В феврале Ant Group и китайские регуляторы согласовали план реструктуризации, который превратит компанию в финансовый холдинг.

В феврале китайский регулятор наложил новые ограничения на банки и финансовые организации, работающие с онлайн-микрокредиторами, в том числе под руководством Ant Group.