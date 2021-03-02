Россия
 
Последние новости
МИД России призвал США не играть с огнем после ввода новых санкций
В российском селе пожаловались на похороны под окнами школы
В Россию придет аномальный холод
В Госдуму внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам
Дженнифер Лопес снялась в откровенном купальнике и удивила фанатов молодым телом
«Манчестер Сити» выиграл 15-й матч подряд в АПЛ
Трехлетний ребенок нашел дома тайник отца с наркотиками и отравился
ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем попало на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

В российской деревне водонапорная башня упала на приехавших ее чинить рабочих

Перейти в «Мою Ленту»

В деревне Холмина Тверской области водонапорная башня упала на рабочих, приехавших ее чинить. Кадры с места происшествия разместил Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что в результате аварии никто из коммунальщиков не пострадал, башня упала на их автомобиль. На видео заметно, что конструкция придавила кабину машины.

В середине февраля в центре Москвы на тротуар обрушились строительные леса. Пострадали четыре человека, один госпитализирован с травмами. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Студентка устроила стрельбу из пневматики в российском колледже
Взрыв произошел в жилом доме в Екатеринбурге
Российскую школьницу высадили из автобуса на мороз из-за одного рубля