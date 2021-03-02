В российской деревне водонапорная башня упала на приехавших ее чинить рабочих

В деревне Холмина Тверской области водонапорная башня упала на рабочих, приехавших ее чинить. Кадры с места происшествия разместил Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что в результате аварии никто из коммунальщиков не пострадал, башня упала на их автомобиль. На видео заметно, что конструкция придавила кабину машины.

В середине февраля в центре Москвы на тротуар обрушились строительные леса. Пострадали четыре человека, один госпитализирован с травмами. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров.