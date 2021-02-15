Обрушение строительных лесов на прохожих в центре Москвы попало на видео

Строительные леса обрушились на тротуар в Москве. Происшествие случилось в Лубянском проезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС и Дептранс столицы.

Предварительно, пострадали четыре человека, один госпитализирован с травмами. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров.

Движение в районе Лубянского проезда открыто только по одной полосе, также изменены маршруты некоторых автобусов.

Ранее стало известно, что на месте обрушения кровли ангара в Калужской области погиб россиянин. Частичное обрушение кровли случилось в ангаре, который располагается в городе Людиново. Тело мужчины стало первым, которое извлекли из-под завалов.