Россия
 
Последние новости
Лавров обвинил Брюссель в разрыве отношений между Россией и ЕС
Анна Калашникова сломала зуб из-за спрятанного в торте бриллианта
Полицейские нашли наркотики в малиновом варенье россиянина
Названы способы демократов убрать Трампа из политики
Белоруссия запросила у Латвии экстрадицию бывшего соперника Лукашенко
Еще одна компания отказалась строить электромобили с Apple
Африканский штамм коронавируса оказался опаснее британского
В Польше грузины с ножами атаковали украинцев и оставили их истекать кровью
Ставшая порноактрисой гимнастка описала сексуальные домогательства в спорте
Советник Путина предупредил об отказе развитых стран от российских нефти и газа
Новости партнеров
Прослушать новость

Обрушение строительных лесов на прохожих в центре Москвы попало на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Строительные леса обрушились на тротуар в Москве. Происшествие случилось в Лубянском проезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС и Дептранс столицы.

Предварительно, пострадали четыре человека, один госпитализирован с травмами. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров.

Движение в районе Лубянского проезда открыто только по одной полосе, также изменены маршруты некоторых автобусов.

Ранее стало известно, что на месте обрушения кровли ангара в Калужской области погиб россиянин. Частичное обрушение кровли случилось в ангаре, который располагается в городе Людиново. Тело мужчины стало первым, которое извлекли из-под завалов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин погиб из-за обрушившейся под снегом кровли ангара
Ледяные глыбы обрушились на новую машину и попали на видео
Крыши многоэтажек в российском городе провалились из-за снега