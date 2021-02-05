Ледяные глыбы обрушились на новую машину и попали на видео

В одном из дворов Новосибирска на припаркованный у жилого дома автомобиль марки Honda рухнули глыбы льда. В этот момент в машине находились люди. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в сообществе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» во «ВКонтакте».

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ЧП произошло на улице Телевизионной. На кадрах видеозаписи видно, как мимо припаркованного автомобиля, в котором сидит человек, проходят люди, а несколько секунд спустя на машину обрушивается глыба льда. Водитель начинает открывать дверь машины, и в этот момент сверху падает еще один кусок льда. Владельцу удалось быстро выбраться из автомобиля и отбежать на безопасное расстояние.

В результате инцидента никто не пострадал. Оказалось, что машина была новой, ее купили в тот же день. Глыбы льда сошли с самодельной крыши одного из балконов жилого дома. Они серьезно повредили транспортное средство, разбив лобовое стекло и смяв капот. По данным интернет-журнала «Сиб.фм», сейчас жильцы дома разыскивают хозяина квартиры, с балкона которой упал лед.

В декабре 2020 года жительница Рязани отсудила компенсацию у собственников здания, с которого на ее машину упала наледь. Глыбы повредили капот, лобовое стекло и левое крыло. Ответчики попытались оспорить решение, но суд обязал их выплатить истице более 230 тысяч рублей.