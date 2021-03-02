Названа неожиданная причина появления развитого мозга у человека

Ученые Тель-Авивского университета назвали неожиданную причину появления большого человеческого мозга, которая заключается в вымирании мегафауны, то есть, например, крупных видов животных. Это заставило людей переключиться на более мелких животных, что способствовало развитию когнитивных способностей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Quaternary. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты сравнили размеры животных, чьи останки были обнаружены в различных археологических культурах Восточной Африки, Южной Европы и Израиля. Оказалось, что во всех случаях наблюдалось значительное снижение распространенности животных весом более 200 килограммов в сочетании с увеличением объема мозга предков человека.

Материалы по теме Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири

Примерно 2,6 миллиона лет назад, когда появились первые люди, средняя масса млекопитающих примерно достигала 500 килограммов. Незадолго до появления сельского хозяйства это число снизилось более чем на 90 процентов. Уменьшение размеров дичи и охота на мелких и юрких животных потребовали от людей новых навыков, что, в свою очередь, привело к развитию речи и языка. Коммуникация между людьми облегчала охоту и позволяла передавать информацию о местонахождении добычи. Согласно гипотезе исследователей, все средства должны служить одной цели: сохранять энергию тела.

В прошлом в Африке жили шесть различных видов слонов, что составляло более половины биомассы всех травоядных животных, на которых охотились люди. Они обеспечивали людей большим количеством жира и позволяли получать намного больше энергии, чем тратилось на охоту. Однако на добычу мелких животных люди стали тратить больше энергии, чем они могли компенсировать, поэтому стало выгоднее разводить одомашненных зверей, что привело затем к уменьшению объема мозга.