Насиловавшего семь лет опекаемых девочек россиянина посадили на 21 год

Суд приговорил к 21 году лишения свободы 55-летнего жителя Аскизского района Хакасии, который на протяжении семи лет насиловал опекаемых девочек в возрасте 9 и 12 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным в совершении 50 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей в пользу каждой из потерпевших.

Следствием и судом установлено, что с 2012-го по 2019 год подсудимый пользовался беспомощным состоянием двух детей и удовлетворял свои сексуальные потребности. Он избивал девочек, угрожал им убийством. Дети находились под опекой его супруги.

На следствии мужчина полностью признал свою вину. Он обжаловал приговор.