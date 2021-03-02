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Медведчук ответил на вопрос о готовности баллотироваться в президенты Украины

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Фото: РИА Новости

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил в интервью BBC, что не рассматривает вопрос о выдвижении на пост президента Украины из-за своих взглядов на политическое устройство страны.

По его словам, в стране на протяжении трех десятилетий сложилась «традиция», когда каждый последующий глава государства оказывается «хуже предыдущего». «Я считаю, что Украина должна избавиться от этой должности. Я считаю, что в Украине должна быть парламентская форма правления», — пояснил Медведчук.

На вопрос о готовности баллотироваться в президенты его супруги бывшей телеведущей Оксаны Марченко политик также ответил отрицательно.

Он добавил, что каждый, кто претендует на высший государственный пост в республике, представляет лишь определенную прослойку украинского общества, а затем пытается заручиться поддержкой всех остальных. «Это противостояние в обществе. Зачем это противостояние надо? Значит, надо изменить форму правления», — заключил глава политсовета ОПЗЖ.

Ранее Медведчук раскрыл шансы бывшего президента Петра Порошенко вновь занять президентское кресло. Политик считает, что в случае проведения досрочных выборов, такой сценарий станет наиболее возможным.

В начале феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». Позднее ограничения коснулись Медведчука, его жены Оксаны Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц.

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