Меркель поздравила Горбачева с 90-летием

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием. Послание юбиляру опубликовал в Twitter представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

В послании Меркель благодарит Горбачева «за личный вклад в мирное преодоление холодной войны и воссоединение Германии».

Кроме того, она подчеркнула роль Горбачева в дружественных отношениях России и Германии. В заключение канцлер пожелала политику здоровья и благополучия.

Ранее 2 марта с 90-летием Горбачева поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Поздравление экс-главе СССР отправил и нынешний президент США Джо Байден.

Российский президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме оценил роль Горбачева в отечественной и мировой истории. По словам Путина, Горбачев принадлежит к плеяде неординарных людей и выдающихся государственных деятелей.

Михаил Горбачев установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров. Он возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.