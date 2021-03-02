Филипп Плейн прилетел в Москву после чека Моргенштерна на миллион из его бутика

Немецкий дизайнер Филипп Плейн прилетел в Москву после фотографии чека российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев), согласно которому он купил одежду в бутике Phillip Plein более чем на миллион рублей. Об этом стало известно из Instagram-сторис модельера.

Плейн опубликовал в своем аккаунте серию видео, на которых он записывает свое прибытие в Россию. На одном из них он показывает тележки со своим багажом и садится в припаркованный у аэропорта автомобиль Rolls-Royce Phantom, а на другом — обращается к Моргенштерну. «Я только что прибыл в Москву, здесь очень холодно. Я вышел из самолета, зашел в Instagram и увидел тебя в своем магазине. Я это очень ценю, брат. Мы должны встретиться и вместе что-то сотворить!» — говорит он на кадрах.

Модельер также отметил, что прилетел в Москву на закрытое мероприятие, и призвал рэпера связаться с ним, чтобы «взорвать этот город».

Ранее 2 марта Моргенштерн похвастался, что потратил более миллиона рублей на одежду. Музыкант посетил бутик и записал видео из примерочной, где нарядился в шубу и кроссовки, одобрительно назвав их «нормальными шмотками». Также Моргенштерн заявил о готовности стать моделью дизайнера. Судя по опубликованному чеку, шопинг обошелся рэперу в 1 160 540 рублей.