Российская ракета для Луны получит двигатели РД-182 на метане

Новый облик российской сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов к Луне, определен, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, ракета получит двигатели РД-182 и РД-0169. Источник добавил, что носитель «планируется создавать по пакетной схеме: шесть боковых блоков вокруг центрального — все с двигателем РД-182 и верхней ступенью на базе РД-0169».

Материалы по теме Сверху виднее Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России? Погнали выше Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США

Отмечается, что двигатель РД-0169 имеет тягу 100 тонн, а РД-182 — 250 тонн. Оба силовых агрегата в качестве топливной пары используют метан и кислород и предназначены для многократных запусков, говорится в сообщении.

В феврале гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о приостановке создания сверхтяжелой ракеты «Енисей» и задержке разработки средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Руководитель отметил, что «возможна коррекция именно технического облика [сверхтяжелой] ракеты». По словам Баранова, эскизное проектирование среднего носителя, который должен работать на топливной паре кислород — метан, завершено примерно на 95 процентов.