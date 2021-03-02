Настоятельница бросила церковь ради титула обладательницы самых красивых ягодиц

Настоятельница церкви бросила работу ради участия в гонке за титул обладательницы самых красивых ягодиц в мире. Об этом сообщает Daily Star.

Андресса Урах (Andressa Urach) из Бразилии пробовала себя в подобном конкурсе в 2012 году. Заняв второе место, она посвятила себя религии и в течение шести лет служила в евангельской церкви. В 2021 году девушка решила вновь попытаться завоевать первое место в престижном конкурсе Miss BumBum, который пройдет в июле в городе Сан-Паулу, и выиграть 50 тысяч бразильских реалов (660 тысяч рублей).

Ради достижения цели бывшая священнослужительница обратилась за помощью к пластическим хирургам. Урах потратила 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) на операции, в том числе она внедрила силиконовые импланты в ягодицы и накачала губы.

Кроме того, девушка начала активно вести станицу в Instagram, где размещает снимки своей фигуры. В настоящий момент на нее подписаны 2,5 миллиона человек.

«Я всей душой верю, что вера спасла мою жизнь и изменила мои взгляды буквально на все. Для бога не имеет значения, что вы говорите или делаете в данный момент, для него важно то, как вы выстраиваете свой путь», — поделилась мыслями бразильянка.

В феврале американская рэперша Карди Би приняла участие в откровенной съемке для журнала Interview и рассказала о комплексах по поводу своей внешности. Певица вспомнила об издевательствах со стороны сверстников в школе и раскрыла причину увеличения своих ягодиц. В частности, ее упрекали в худобе и отсутствии женственных форм. Из-за этого знаменитость начала менять свое тело хирургическим путем.