Российские коммунальщики сделали ремонт и превратили подъезд в ледяную пещеру

Коммунальщики Санкт-Петербурга превратили один из подъездов в ледяную пещеру — они неудачно сделали ремонт сантехники в здании, после чего начался потоп. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Инцидент произошел в доме №147 на Невском проспекте, который является объектом культурного наследия. В настоящее время в подъезде семиэтажки только две квартиры, в остальных помещениях находятся хостелы.

«Отели стоят без воды, а на черновой лестнице оплот Снежной Королевы», — пожаловались каналу россияне. Они показали Readovka, что часть подъезда покрыта льдом, а в отдельных местах сквозь плиты пробивается вода, которая затапливает подъезд.

Ситуация не меняется с 23 февраля 2021 года — звонки и жалобы пока что ни к чему не привели. Ни одна из профильных организаций, как пишет канал, не взяла на себя ответственность за случившееся и не начала устранять последствия потопа.

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