МИД России призвал США не играть с огнем после ввода новых санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США не играть с огнем после ввода новых антироссийских санкций. Ее заявление приводится на сайте ведомства.

По ее словам, Вашингтон и Брюссель предприняли враждебный выпад против Москвы, объявив об очередных санкционных мерах для «наказания Москвы». Захарова обратила внимание на то, что Белый дом культивирует образ внешнего врага, так как запутался во внутренних проблемах. Американская политика же лишена логики и смысла, подчеркнула официальный представитель ведомства.

Она указала, что двусторонние отношения доведены Вашингтоном до точки полного замерзания. «Коллегам в США, наверное, сложно понять иллюзорность претензий на собственную исключительность и смириться с этим. Расчеты навязать что-либо России путем санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор», — отметила Захарова.

Представитель МИД пояснила, что поводом для введения санкций стала намеренно устроенная провокация с «отравлением» Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) «некими боевыми химикатами». «Все это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела», — сообщила Захарова.

Она заверила, что Москва продолжит последовательно и решительно отстаивать национальные интересы и давать отпор любой агрессии. Российская сторона не намерена мириться с таким положением дел и подготовит реакцию исходя из принципа взаимности, не обязательно симметричную, заключила представитель ведомства.

Ранее США обнародовали список россиян, попавших под санкции из-за ситуации с Навальным. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, замминистра обороны Павел Попов, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).