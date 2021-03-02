Россия
 
Последние новости
Родственник Кадырова в 30 лет стал мэром Грозного
Рогозин прокомментировал кражу секретной электроники с Байконура
Названы самые надежные смартфоны
Назван неожиданный минус от восстановления экономики после пандемии
Норвежская лыжница обошла Лазутину по количеству золотых наград на ЧМ
Назван лучший сейв тура АПЛ
Популярная телеведущая решила продать купленный у лидера Maroon 5 особняк
Воры-ныряльщики украли 600 литров пива с затопленного судна
В Киеве появилась реклама с призывом смотреть «бесящий москалей» телеканал
Новости партнеров
Прослушать новость

Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского

Перейти в «Мою Ленту»
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Заявление предпринимателя опубликовано в сообществе «Пресс-служба компании "Конкорд"», принадлежащей ему, во «ВКонтакте».

В пресс-службу поступила просьба к Пригожину прокомментировать ажиотаж вокруг нового розыска его Федеральным бюро расследований (ФБР). В частности, журналисты указали на реакцию Ходорковского по этой теме.

«В этой истории я — патриот и хороший парень. А Ходорковский — плохой парень. Он — бывший олигарх, подкупивший высшее руководство страны 90-х и укравший огромные средства нашего народа, который прячется в Лондоне и иногда просто попукивает. А "Эхо Москвы" усиливает звук и эффект его испражнений», — ответил владелец «Конкорда».

Он добавил, что разыскивается американцами «по несуществующим обвинениям, а Ходорковский пачками убивал людей». «С удовольствием предложу за его поимку 500 тысяч долларов, но только в случае, если его выловит гражданин России, чтобы не платить деньги иностранцам, которые гнобят нас в санкциях», — заявил Пригожин.

Бизнесмен также не исключил, что может попасть в тюрьму в США, но это случится только тогда, когда кто-то из представителей силовых структур «решит предать Родину». «Но думаю, что в ближайшие годы, к счастью, России это не грозит. Патриотов в нашей стране значительно больше, чем либерастов, готовых пресмыкаться перед Западом», — заключил он.

Ранее в марте Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Пригожину «созданы достаточно серьезные проблемы», которые он сможет решить только в открытом судебном процессе. При этом он понадеялся, что этот судебный процесс когда-нибудь произойдет на территории России.

В конце февраля стало известно, что ФБР предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине. В сообщении спецслужбы утверждалось, что россиянин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Новый розыск Пригожина ФБР объяснили
ФБР ответило на просьбу компании Пригожина о вознаграждении
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение