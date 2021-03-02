Матвиенко назвала россиянам гарантированный способ отдохнуть в 2021 году

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала российским туристам не уезжать в отпуск за границу. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

Как пояснила спикер, поехать в Европу и другие зарубежные страны может быть сложно из-за эпидемиологической обстановки. При этом, подчеркнула она, чтобы гарантированно отдохнуть в 2021 году и не бояться закрытия границ и отмены рейсов, нужно планировать путешествия по России.

«Возможностей для отдыха у нас огромное количество. Все мы уже лучше узнали свою страну — и какие у нас красоты, и какие у нас неповторимые исторические места, и природные заказники и заповедники, и агротуризм», — добавила Матвиенко.

Председатель Совфеда также напомнила, что возобновление авиасообщения по зарубежным направлениям зависит не только от России, но и от других стран, поскольку это решение должно быть двусторонним.

В этом же интервью Матвиенко заявила, что границы России с другими странами, пересечение которых ограничено на фоне распространения коронавируса, будут поэтапно открываться с учетом эпидемиологической ситуации. Она уточнила, что власти внимательно следят за обстановкой и будут принимать решения в соответствии с ней.