83-летнего заслуженного мастера спорта СССР обвинили в педофилии и арестовали

В Екатеринбурге 83-летнего детского тренера по теннису, заслуженного мастера спорта СССР Николая Ражева арестовали по обвинению в педофилии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Поводом для возбуждения уголовного дела стал конфликт между ним и 10-летней девочкой, рассказала изданию адвокат Ражева Юлия Бузуева. По ее словам, мама запрещала девочке заниматься настольным теннисом, потому что она записала ее в секцию плавания. 18 февраля школьница пришла на тренировку к Ражеву, но тот не пустил ее на занятия, так как она не была записана и у нее не было медицинской справки.

Потом тренер выгнал ее, потому что она мешала остальным тренироваться. Дома девочка пожаловалась матери, что тренер к ней приставал. На допросе следователь угрожал Ражеву «снять шнурки и отправить в тюрьму для выяснения обстоятельств», если тот не признает вину. Ражев под диктовку следователя написал признание вины.

«Когда следователь, ранее разъяснявший мне, что дело после такой бумаги будет прекращено, объявил о моем задержании, и что теперь я поеду в СИЗО, я попросил его вернуть эту бумагу обратно, чтобы я сначала, все-таки, позвонил сыну и уточнил, правильно ли я делаю. Но следователь отказался мне ее возвращать. И тут я понял, что следователь обвел меня вокруг пальца», — передала адвокат объяснения Ражева.

Преподаватели и ученики школы настаивают на невиновности тренера.

Николай Ражев является заслуженным мастером спорта СССР по спортивному ориентированию, 11 лет возглавлял Свердловскую областную федерацию спортивного ориентирования.