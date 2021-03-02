Volvo станет выпускать только электромобили

Volvo станет производить только электромобили к 2030 году, пишет «Би-би-си». К этому времени автопроизводитель планирует полностью отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, включая гибриды.

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Компания отметила высокий спрос на электрокары. В Volvo уверены, что рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сокращается. Технический директор автопроизводителя Хенрик Грин заявил, что у машин на бензине нет будущего в долгосрочной перспективе. В Volvo также отметили, что компания хочет стать экологически безопасной.

Полностью электрический премиальный сегмент будет самой быстрорастущей частью автомобильного рынка, уверен автогигант. В 2020 году Volvo запустила продажи электрического автомобиля XC40 Recharge. К 2025 году планируется, что 50 процентов от глобальных продаж компании придется на электромобили, остальное ― на гибриды.

Ранее компания Ford пообещала, что к 2030 году станет продавать в Европе только электромобили. Автопроизводитель откажется от машин на бензине и инвестирует миллиард долларов в строительство завода в Германии. Там будет налажено производство электрокаров, первая партия сойдет с конвейера в 2023 году.

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover тоже собирается полностью перейти на электрические двигатели к 2039 году. В феврале о своем намерении сделать ставку на производство электромобилей объявила Mercedes-Benz. Аналогичные планы есть и у Porsche.