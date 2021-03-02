Юноша похудел на 55 килограммов за семь месяцев и раскрыл секрет успеха

130-килограммовый житель индийского города Панаджи, штат Гоа, похудел за семь месяцев на 55 килограммов и раскрыл секрет своего успеха. Об этом сообщает издание Times of India.

17-летний студент Шонак Сиддхарт Самант (Shaunak Siddharth Samant) весил 130 килограммов, у него диагностировали неалкогольную жировую болезнь печени. Юноше не нравилось, как он выглядит. Кроме того, ему не хватало энергии.

Самант воспользовался введенными из-за коронавируса ограничениями, чтобы изменить свой образ жизни и похудеть. Он отказался от всей еды навынос и сахара и стал выбирать питательные продукты.

На завтрак он съедает два вареных яйца, половину куриной грудки или салат из бобовых и запивает все 300 миллилитрами соевого молока. На обед Самант выбирает суп-пюре из бобовых с соей или жареный сыр с жареной куриной грудкой, салат с хумусом и иногда соевое молоко.

На ужин юноша не ест ничего. Он придерживается интервального голодания и в некоторые дни практиковал 20-часовые перерывы. В это время он пьет воду или зеленый чай, но избегает любых продуктов, которые могли бы повысить уровень сахара в крови.

Перед тренировкой Самант съедает три кусочка темного шоколада без сахара, а после — выпивает два литра воды. Он перестал есть сладкое и выпечку, отказался от газировки и избегает ресторанной еды.

Индиец выполняет 30-минутные силовые тренировки и занимается йогой. Кроме того, он ходит по 12-15 километров каждый день.

Чтобы похудеть, Самант рекомендует спать по восемь часов и выпивать по литру воды на каждые 20 килограммов веса. Самое главное, по его мнению, — сохранять позитивный настрой.

«Когда фитнес становится частью ежедневного расписания, больше не приходится опираться на внешнюю мотивацию. Делайте это для себя, чтобы стать лучшей версией себя. Результаты будут мотивировать вас лучше, чем любые другие факторы», — подчеркнул индиец. Кроме того, Самант рекомендует найти для себя ролевую модель.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Сканторп, графство Линкольншир, похудела на 50 килограммов после того, как почувствовала себя униженной во время полета в самолете. Англичанка полностью изменила диету и ограничила употребление вредных продуктов, таких как шоколад и алкоголь.